Universidad de Chile comienza a preparar la Supercopa versus Colo Colo. A pesar de no tener la confirmación pertinente para disputar el compromiso, los azules alistan su posible encuentro ante el archirrival.

Para dicha definición, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez puede contar con una sensible baja. Un jugador titular atraviesa una lesión y esta no le ha permitido entrenar con normalidad.

¿De quién se trata? Según información recabada por BOLAVIP Chile, ese es el caso de Israel Poblete. El mediocampista arrastra problemas musculares desde el desgarro sufrido contra Audax Italiano (17/8).

Ante tal situación, su participación en el partido de este 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura es una incógnita. Si todo continúa igual, no estaría ante los albos en Independencia.

Cabe destacar que durante esta temporada, el maipucino ha jugado 33 duelos con Universidad de Chile. En dichos enfrentamientos, ha logrado anotar tres goles y aportar con una asistencia.

Israel Poblete preocupa a Universidad de Chile. No estaría para la Supercopa. (Photosport)

Universidad de Chile recupera a una pieza clave

Por contraparte, el cuerpo técnico azul ya goza de los trabajos con normalidad de Gabriel Castellón. El portero no estuvo en la caída 1-0 ante Colo Colo por la Liga de Primera 2025 y en su lugar ingresó Cristopher Toselli.

Para la Supercopa, el formado en Santiago Wanderers diría presente. Ya se recuperó del problema sufrido: su última participación fue ante Independiente de Avellaneda en Buenos Aires.