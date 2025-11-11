Universidad de Chile está a tres partidos de dar por concluida la temporada 2025, en donde los azules volvieron al ruedo internacional y lo hicieron de gran manera: buena participación en Copa Libertadores de América y semifinalista de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Lamentablemente para los azules, no pudieron hacerse de la Liga de Primera ni de la Copa Chile, pero lograron la Supercopa ante Colo Colo. Más allá de los resultados, poco a poco en el CDA se empieza a armar lo que será la temporada 2026.

En esa línea, desde D Sports dieron luces del que podría ser el primer refuerzo de Universidad de Chile para el año entrante: “Entiendo que ya hay conversaciones avanzadas, empezaron a hablar de números. No digo que se vaya a concretar”, dijo el periodista Rodrigo López en De Fútbol Se Habla Así.

Mora volvería a la U. | Foto: Photosport

¿El nombre?: “Él terminó su temporada en la MLS, pero el apuntado es Felipe Mora. Es el que busca la U y lo de Lucero puede nublar algunas veces el nombre, pero ese es el que se busca y por quien ya hay conversaciones”, aseguró.

Felipe Mora lleva hartas temporadas en el Portland Timbers de la MLS, donde es una de las grandes figuras del equipo y está cómodo en la ciudad del noroeste de Estados Unidos según ha confesado él en innumerables ocasiones.

Eso sí, el ex delantero de Universidad de Chile también ha dicho que, en caso de volver a Chile, lo haría jugando por la U y ahora pareciera que esa opción está más viva que nunca y al fin se podría concretar su vuelta al cuadro azul.

