Universidad de Chile se puede despedir de uno de sus últimos goleadores: Leandro Fernández. En la antesala del mercado de fichajes, los rumores sobre su salida son cada vez más consistentes.

A pesar de que el futbolista argentino tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, su poca participación en la estelaridad azul genera incertidumbre sobre su futuro. ¿Dejará la institución?

Al menos, Radio Cooperativa aseguró que su partida está encaminada. Según detalló el medio mencionado, el jugador de 34 años tiene en mente buscar otro rumbo en el siguiente período de transferencias.

Tras casi tres años vestido de azul, el crack concluiría su ciclo en el club. La información alude a que, incluso, ya tiene entre ceja y ceja a otro equipo para continuar su carrera: Defensa y Justicia.

Debido a su cercanía con dicha escuadra en la que debutó profesionalmente, no ve con malos ojos tener un nuevo paso por Florencio Varela. Se estrenó allí en 2009 y emigró en la temporada 2013-14.

¿Cómo se cerrará esta teleserie? Todo deberá ser definido al término de esta campaña. Cabe destacar que es el único delantero azul que no concluye contrato a fines de 2025.

Leandro Fernández no tendría en mente seguir en Universidad de Chile. (Photosport)

El presente de Leandro Fernández en Universidad de Chile

Durante esta temporada, la figura argentina ha disputado un total de 32 compromisos con la camiseta azul. En tales encuentros, logró anotar siete goles y aportar con seis asistencias.