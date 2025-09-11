El duelo de la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo ha generado tremenda polémica durante estos días por lo que es su realización y a pesar de que este duelo ya está programado, aún pareciera no estar 100% confirmado para este fin de semana.

Entre los trabajos que se han realizado en el Estadio Santa Laura, más la negativa de la U en querer jugar este partido en la fecha del domingo 14 de septiembre, han sido los inconvenientes que han sembrado muchas dudas por este duelo.

En las últimas horas, una desconocida e importante información se dio a conocer sobre lo que es este duelo entre Universidad de Chile y Colo Colo, la que involucra principalmente al conjunto azul con una petición que fue ignorada por completo.

La U quería jugar el sábado 13 de septiembre

En los últimos días, el periodista Gonzalo Fouillioux compartió una importante información dentro de programa ‘Balong Radio’, en la que señaló que desde la Universidad de Chile propusieron jugar la Supercopa ante Colo Colo el día sábado 13 de septiembre.

La ANFP le pegó el portazo a la U en la Supercopa | Foto: Photosport

La propuesta iba básicamente en poder tener un día más de descanso para los ‘Azules’, quienes deben viajar a Lima la próxima semana para el duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

Esta propuesta del conjunto ‘Laico’ fue completamente ignorada por parte de las autoridades, quienes indicaron que el duelo no podía ser programado para ese fecha por falta de dotación policial.

De esta forma, la ANFP le habría pegado otro portazo a la solicitud de la Universidad de Chile, quien si desea jugar este duelo ante Colo Colo, pero estima que la fecha fue bastante desacertada, pensando en que los ‘Azules’ son el único club nacional que se mantiene con vida en competencias internacionales.