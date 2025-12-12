Universidad de Chile no deja pasar ningún detalle en el mercado de fichajes. En pleno período de incorporaciones, el conjunto estudiantil anunció un acuerdo que ilusiona para el futuro.

¿Qué pasó? Una figura de las categorías inferiores del club firmó su primer contrato profesional. En esta temporada 2025, tuvo el honor de representar al país en el Mundial sub-17. Ese es el caso de Jhon Cortés.

A través de redes sociales, la escuadra azul confirmó que el delantero nacido en Colombia -nacionalizado chileno- ya selló su vínculo y así se aseguró su permanencia en la institución por largo tiempo.

“¡Presente y futuro azul! En una semana muy especial, nuestro canterano Jhon Cortés firmó su primer contrato profesional con Universidad de Chile“, comenzó señalando la publicación.

En dicha línea, agregó: “El atacante de 17 años viene de un gran 2025, compitiendo en nuestra categoría Sub 20 y formando parte del Mundial Sub 17 con la Selección Chilena“.

Jhon Cortés firmó contrato profesional con Universidad de Chile. (Imagen: Club Universidad de Chile)

La emoción de Jhon Cortés en Universidad de Chile

En tanto, la joya de la cantera universitaria reveló su alegría por el gran paso en su incipiente carrera. Cabe destacar que ya entrenó con la categoría adulta de la Selección Chilena.

“Era un sueño que tenía desde muy chico, estoy muy feliz por la confianza que me dan y por firmar un contrato con el club que amo (…) Mis metas son ir de a poco y consolidarme en la U, cada día voy a esforzarme el doble”, lanzó.

En resumen: