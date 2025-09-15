La Universidad de Chile dominó el Superclásico de principio a fin y se quedó con la Supercopa 2025 tras derrotar por 3-0 a Colo Colo en el Estadio Santa Laura-SEK.

Los goles llegaron gracias a Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi, quienes encendieron a la afición azul y consolidaron el trabajo del técnico Gustavo Álvarez.

Fue Assadi quien se robó todas las miradas del partido y recibió elogios de periodistas, exfutbolistas y comunicadores. Juan Cristóbal Guarello lo destacó como el mejor del fútbol chileno, resaltando su madurez y talento a su corta edad.

Lucas Assadi recibe grandes elogios de Marcelo Toby Vega

No solo Guarello quedó impresionado con el oriundo de Puente Alto, sino que también el exjugador Marcelo “Toby” Vega lo elogió en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, siendo enfático en su admiración por su desempeño en la Supercopa.

“Yo creo que a Lucas Assadi le faltaba tener este partidazo. Creo que ha madurado bastante y soy feliz porque me encanta su juego. Hizo un partidazo y le faltaba este gol para seguir retomando esta confianza y el trabajo que ha hecho psicológicamente, el mismo equipo ya lo reconoce como el 10”, partió diciendo Vega.

Lucas Assadi sigue dando que hablar por su altísimo nivel en la U | FOTO: Javier Torres/Photosport

El exseleccionado chileno comparó a Assadi con otros referentes del torneo y fue categórico: “Creo que Assadi junto a Palavecino es el mejor jugador del Campeonato. Se lo merece por todo lo que ha pasado. Es un jugador muy joven, con mucho futuro y yo creo que de aquí a fin de año lo tienen vendido, pero me parece bien porque recuperamos a un jugador para la Selección Chilena”

Finalmente, el ahora comentarista cerró con una frase que resume su admiración por el futbolista de la U: “Es el jugador que todos queríamos ver en estos partidos. Lucas Assadi es el jugador del campeonato”.

¿Qué se le viene ahora a Lucas Assadi y a la Universidad de Chile?

Lucas Assadi y Universidad de Chile ponen su foco en el duelo ante Alianza Lima, que se disputará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.