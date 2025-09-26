Universidad de Chile logró sortear su fase de cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ tras su triunfo por 2-1 ante Alianza Lima en Coquimbo, consiguieron avanzar a las semifinales del torneo continental y ahora van por Lanús.

Después del partido, el entrenador azul, Gustavo Álvarez habló en zona mixta con algunos medios del Perú, en la que destacó la actuación de Alianza Lima, a quien lo tildó como un gran rival para la U en este torneo.

“Mis felicitaciones a Alianza Lima, un gran rival, le hace muy bien al fútbol peruano que hace tiempo no tiene un representante de tanto nivel en torneos internacionales”, parte señalando Álvarez.

Álvarez deja en el aire su futuro

Luego, al DT de la Universidad de Chile se le preguntó sobre la posibilidad de que pueda dirigir a la Selección de Perú, en la que descartó contactos sobre esta chance, pero dejó la puerta abierta sobre su futuro, el cuál analizará a fin de año.

Álvarez deja dudas por su futuro | Foto: Photosport

“No tengo ningún llamado de la Federación Peruana, nada, tranquilos, estoy 100% centrado en la U, después a fin de año veremos”, declaró.

Finalmente, Álvarez mostró un enorme agradecimiento por el fútbol peruano, el cuál fue el primer desafío del DT argentino después de salir de su país y del que tiene buenos recuerdos.

“Soy un agradecido, fue el primer país que me abrió las puertas cuando salí de Argentina a trabajar, me trataron bien y con mucho respeto, le tengo un gran cariño al fútbol peruano”, cerró.