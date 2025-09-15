Tras el triunfazo de Universidad de Chile sobre Colo Colo en la Supercopa el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, se refirió a la continuidad de Gustavo Álvarez en la banca universitaria. El técnico argentino, quien logró su segundo título con la U, tiene contrato hasta diciembre de 2026.

El dirigente de la concesionaria aseguró que todavía no es momento para hablar de la renovación del estratega que también conquistó la Copa Chile en 2024. “Después de ganar un título, no sé si es el momento de evaluar ese tipo de cosas. Estamos muy contentos con lo que ha hecho Gustavo, es el mejor entrenador que hay en el país“, apuntó Mayo.

Gustavo Álvarez suma dos títulos en Universidad de Chile (Photosport).

Uno que también abordó la situación de Gustavo Álvarez, desde otra vereda, fue el exfutbolista y comentarista deportivo Marcelo Barticciotto. El ídolo de Colo Colo fue claro al señalar que el título es apenas un alivio parcial para el técnico universitario.

“Es un colchón, es un colchón delgadito, delgadito, no es un colchón de los mejores. Es un colchón que te da, pero de ahí a decir que en definitiva un técnico con esto se salva de todo, de lo que viene, me parece que está lejos de eso, está lejos”, advirtió.

De todas formas, Barticciotto destacó la propuesta del equipo bajo la conducción del argentino, aunque pidió mesura. “A mí me parece que después, yo no digo tampoco hay que echarlo a Álvarez, porque el equipo dentro de todo muestra un determinado juego y todo, y va al frente, pero ahora tampoco que se diga que porque ganó la Supercopa le van a renovar cuatro años”, agregó.

El presente de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Cabe destacar que el entrenador tiene contrato vigente con los azules hasta diciembre de 2026. Desde su arribo en 2024, ya acumula un título de Copa Chile y una Supercopa.

En esta temporada, registra un total de 40 encuentros dirigidos: el balance es de 22 victorias, seis empates y 12 derrotas. Sigue con vida en la lucha por el título de la Liga de Primera y está en cuartos de final de Copa Sudamericana.