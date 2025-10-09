Universidad de Chile mantiene en incertidumbre el futuro de Lucas Assadi. A pesar de que la perla de la cantera laica tiene contrato vigente, durante los últimos días trascendió un eventual interés de Boca Juniors.

Debido a tal rumor, un campeón internacional con los azules le entregó una recomendación: debe dar el salto. Es que para Marcos González, jugar en La Bombonera le dará otro estatus a su carrera.

En conversación con BOLAVIP Chile, el campeón de la Copa Sudamericana 2011 se refirió al presunto deseo de Juan Román Riquelme de contar con el mediapunta del elenco universitario.

“El fútbol lamentablemente es de momentos. Si un jugador anda bien y lo pueden vender, bienvenido, porque anda bien, se lo ganó. Y si es Boca, claro que le da un plus“, indicó en primera instancia.

En dicha línea, el mítico defensor central agregó: “Porque el fútbol argentino es como una prueba para todo el mundo. Si juegas en Argentina, puedes jugar en todo el mundo“.

Finalmente, lanzó: “Es por el bien del fútbol chileno, por el bien de Luquitas. Es para que vaya pasando esa rotación, que todos maduren acá, los puedan vender y sigan su proceso de crecimiento deportivo en ligas muy competitivas”.

Lucas Assadi ha despertado el interés extranjero ante su notable nivel en Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

El contrato de Lucas Assadi en Universidad de Chile

El formado en la cantera de los azules tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2026. Durante esta temporada, ha jugado 28 encuentros, anotando 11 goles y aportando con seis asistencias.