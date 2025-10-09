La U tiene preocupaciones en varios frentes desde el punto de vista deportivo, está en semifinales de la Copa Sudamericana donde debe enfrentar a Lanús, y en la Liga de Primera intentar cazar el Chile 2 para ir directamente a Copa Libertadores, considerando la gran ventaja que sacó Coquimbo Unido.

Como todo equipo grande, los azules no sólo miran el presente, también ya proyectan el 2026 donde tienen una problemática grande: tres de sus delanteros terminan contrato.

Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras terminan sus préstamos, en tanto Nicolás Guerra cumple el 31 de diciembre de 2025 su vínculo luego de retornar el 2023.

En cuanto al Flaco, el delantero pertenece a Atlético Paraenense, club que lo cedió a la U luego de que los azules no pudieran concretar las llegadas de Octavio Rivero y Leandro Díaz.

Di Yorio tuvo un buen comienzo en la U, donde marcó en casi todos los partidos, luego tuvo una lesión que no lo tuvo al 100% decayendo su rendimiento y perdiendo el puesto.

Sin embargo, el espigado centrodelantero se recuperó y volvió a la titularidad, donde hubo un paréntesis para que se operara. Todo indica de no pasar nada extraordinario, que será el referente de área para Gustavo Álvarez.

Universidad de Chile aún no decide si comprará o no a Lucas Di Yorio.

La situación de Lucas Di Yorio en la U

BOLAVIP pudo averiguar que Universidad de Chile aún no ha iniciado contactos para comprar el pase de Lucas Di Yorio o negociar una extensión del préstamo.

Sin embargo, cercanos al jugador afirman que no hay preocupación en el 18, porque aún es “temprano” para hablar de renovaciones y en ese sentido, entienden que la clasificación de la U para la Copa Libertadores 2026 puede beneficiar mucho.

En efecto, están convencidos de que si los azules sacan pasajes al torneo internacional del próximo año, lo más probable es que en el segundo piso del Centro Deportivo Azul apuren la compra del pase.