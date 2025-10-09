Universidad de Chile tiene un motivo para celebrar: le renovó el contrato a un crack del plantel profesional. Ante ello, el cuadro laico se anticipó a cualquier movimiento en el mercado de fichajes.

En la previa del período de pases, Azul Azul logró acuerdo con uno de los mayores valores del equipo. Así lo confirmó su propio representante en conversación con Keno Trotamundos para RedGol.

¿De quién estamos hablando? Fabián Hormazábal extendió su vínculo con la institución. Según ratificó su agente, Edgar Merino, la negociación llegó a su fin: hay lateral derecho para rato.

“Sí, salió ya que ha renovado con la U. Fabi lleva, te diría, 24 meses extraordinarios. Incluso, te diría que hay un caso especial en él”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “En las últimas cinco actualizaciones de mercado que se han hecho en Transfermarkt, que es la referencia de los valores de mercado de los futbolistas, en las cinco Fabián ha subido“.

“En 2023 estaba en 800 mil euros en valor de mercado, pasó a 1.2, 1.5, 2.2, 2.5 y ya está en 2.8 millones de euros. Es el segundo más caro de la liga chilena después de (Lucas) Cepeda. Está renovado, te lo puedo confirmar yo“, cerró.

Fabián Hormazábal renovó su contrato con Universidad de Chile: lo confirmó su propio representante. (Créditos: Photosport)

El presente de Fabián Hormazábal en Universidad de Chile

A lo largo de esta campaña, el zaguero estelar de los azules ha jugado un total de 36 compromisos. En dichos partidos, ha logrado registrar tres goles y dos asistencias.