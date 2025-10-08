Universidad de Chile pudo perder a una de las figuras más importantes de su plantel profesional: Fabián Hormazábal fue tentado desde el extranjero. ¿Por qué no abandonó el club? La dirigencia le cerró la puerta a la opción.

Así lo confirmó su representante, Edgar Merino, en conversación con Keno Trotamundos para RedGol. Según detalló el agente, hubo una propuesta concreta desde el otro lado de la cordillera.

Sí: Newell’s Old Boys intentó quedarse con el lateral derecho de 29 años. A comienzos de esta temporada, el elenco argentino se interesó en su fichaje, pero encontró una respuesta negativa.

“Hubo ofertas, estuvo en conversaciones. Se supo también en la prensa, estuvimos en conversaciones con Newell’s“, comenzó señalando el empresario.

Luego, explicó: “Hubo ofertas formales y la U en ese minuto no quiso que se fuera porque es un jugador muy importante. Iban a jugar Copa Libertadores y para el proyecto Fabián era muy importante”.

Universidad de Chile le dijo que no a la salida de Fabián Hormazábal. Interesó en Newell’s. (Créditos: Photosport)

Fabián Hormazábal se quedó feliz en Universidad de Chile

Finalmente, Edgar Merino aseguró que su representado no tuvo problema en mantenerse vistiendo la camiseta azul. Está cómodo en la institución, a la que arribó en enero de 2024.

“Lo entendimos, somos personas justas en ese sentido, a diferencia de lo que pasa muchas veces con los agentes y jugadores que se ponen rebeldes“, reflexionó.

“Nosotros somos otro tipo de personas con Fabián. Entendimos a la U y él siguió con la mejor de las ganas“, concluyó.