Esta semana van a quedar definida las llaves de semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2025, donde Universidad de Chile espera ser uno de los 4 equipos que sigan en carrera para pelear el título.

Como es de costumbre, la Inteligencia Artificial se anticipa a lo que pueda ocurrir y esta vez no fue la excepción: Grok, la IA de X, determinó quiénes serán los 4 semifinalistas del segundo torneo más importante del continentel.

Por el lado de la llave de la U, Grok da como ganador a Fluminense y argumenta: “Vienen de ganar la Copa Libertadores hace dos años y son los grandes favoritos al título en las apuestas. Aunque perdieron en la ida, su calidad y experiencia en Río de Janeiro deberían revertirlo”.

La U quiere decir presente en semifinales de Copa Sudamericana. | Foto: Photosport

Por el otro lado, Atlético Mineiro se impondría a Bolivar y diría presente en semis: “Con un plantel sólido y buen momento en el Brasileirao. El 2-2 en La Paz ante Bolivar les da ventaja; jugar la vuelta en Belo Horizonte es clave”.

¿El rival del equipo de Iván Román? Nada más ni nada menos que Once Caldas de Colombia: “La sorpresa del torneo, liderados por el veterano Dayro Moreno. Ganaron 2-0 en la ida en Quito y ante Independiente de valle, con la localía a su favor, sellarán la llave”.

¿Y Universidad de Chile? Grok se la juega y determina al equipo chileno como el último semifinalista del torneo: “El empate 0-0 en la ida ante Alianza Lima les favorece, y la vuelta en Coquimbo les dará energía. Tienen un equipo equilibrado y hambre de copas”, remató.

Así quedarían las semifinales según la IA

Universidad de Chile enfrentaría a Fluminense en las semifinales de la Copa Sudamericana y por el otro lado Atlético Mineiro se mediría con Once Caldas buscando un lugar en la final que se disputará en Asunción.