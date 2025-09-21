Universidad de Chile sacó un buen resultado en lo deportivo ante Alianza Lima el jueves pasado, donde los azules fueron más que el elenco peruano y merecieron la victoria, pero se terminaron trayendo a Chile una igualdad sin goles.

Fuera de la cancha, eso sí, la delegación azul vivió un clima hostil donde los forofos peruanos fueron hasta el hotel de concentración de la U para colgar lienzos, tirar fuegos artificiales y dentro del estadio se hicieron sentir con cánticos hacia Universidad de Chile

La U se pone firme contra Alianza Lima. | Foto: Photosport

La directiva presidida por Michael Clark estuvo atenta a todas estas situaciones y no se quedaron de brazos cruzados: el abogado experto en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, informó en su cuenta personal de X que Universidad de Chile denunciará a Alianza Lima en la CONMEBOL.

“La U. de Chile denuncia a Alianza Lima ante CONMEBOL: banderas insultantes ‘la perra de Sudamérica (Art. 15.2), explosiones cerca del hotel (Art. 12.2, 22 del reglamento de Seguridad) y cánticos hostiles discriminatorios (Art. 6, 15)”, colgó en su cuenta personal de X.

Ahora, habrá que ver si el ente rector del fútbol sudamericano acoge la denuncia de Universidad de Chile y resuelve sanciones para el elenco peruano, quienes desde el día en que arribaron a Perú hostigaron a la delegación del cuadro universitario.

¿Qué necesita Universidad de Chile en Copa Sudamericana?

Universidad de Chile necesita derrotar por cualquier marcador a Alianza Lima para instalarse en las semifinales de Copa Sudamericana. En caso de igualdad habrá penales, mientras que una derrota dejará afuera a Universidad de Chile.