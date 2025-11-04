Pese a que Gustavo Álvarez tiene contrato vigente con Universidad de Chile, hace rato hay ruido en el camarín azul respecto a su continuidad a partir de los rumores que lo vincularon con la selección peruana justo cuando eliminó a Alianza Lima de la Copa Sudamericana.

En Azul Azul reiteran que quieren seguir contando con el entrenador, más allá de algunas versiones, pero en el hincha de la U está instalada la duda ¿qué pasa si se va el entrenador?

BOLAVIP conversa con Rodrigo Herrera el que no tiene dudas respecto a quién debe llegar al cuadro azul en caso de que que se vaya el actual estratega. “Yo creo que el candidato número uno si se va Gustavo Álvarez, es el actual campeón, Esteban González, es lo natural, ha demostrado competencias”, indicó.

Agregando que “y si vamos a la lógica la U ya apostó por el que había salido campeón, cuando trajo a Álvarez y le resultó, porque haciendo un análisis en la suma y en la resta, fue positivo”.

Rodrigo Herrera postula a Esteban Chino González.

El destacado periodista afirma que hace rato un entrenador chileno no ganaba el torneo y que está preparado para asumir un desafío más importante.

“¿Por qué no el Chino González? está capacitado y es la lógica que ya tomó la U, es repetir la fórmula, vamos a ver a que Copa se clasificará y si traerán refuerzos”, agrega.

Igualmente Rodrigo Herrera entiende que “Gustavo Álvarez tiene contrato y si se va o es porque tiene una oferta mejor o porque lo echan, no hay más camino. Yo creo que debería seguir, salvo que unas de las partes no esté conforme, y la U no puede cometer el error de Colo Colo con Jorge Almirón, no hay que rogarle a nadie”.

