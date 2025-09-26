Este jueves, Universidad de Chile logró avanzar a una semifinal continental luego de 13 años de ausencia. Los azules vencieron por 2 a 1 a Alianza Lima y lograron meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. Los goles fueron obra de Lucas Assadi y Javier Altamirano.

Tras el triunfo del cuadro universitario, el DT del conjunto peruano, Néstor Gorosito, afirmó haber tenido un altercado con: “Un señor de barba, de los jugadores no, con el cuerpo técnico tampoco… un señor de barba de acá, cargó, qué se yo. Un flaco alto, que es el presidente o no sé quién es, dijo ‘váyanse para casita’. Un desubicado”.

Eso sí, el “Pipo” no se detuvo y disparó ácido contra los azules: “Porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina. No sé quién es el señor, no tengo idea. Si es un directivo, tiene que apaciguar, no tiene que incentivar a la violencia que no conduce a nada”.

“No cambiaba nada, en el partido pasaron bien. Allá no tuvieron ningún problema, así que innecesario. Entre los jugadores y el cuerpo técnico no hubo ningún problema“, cerró.

Marcos González le da con todo al Pipo Gorosito

Las reacciones por parte del entorno de Universidad de Chile no se hicieron esperar. Esta vez, un campeón de Copa Sudamericana en 2011 con los universitarios como lo es Marcos González, dio sus impresiones sobre los dichos del estratega trasandino, exjugador de la Universidad Católica, en diálogo con BOLAVIP.

“Responde un poco a la calentura de él de haber perdido con la Universidad de Chile, de tener esta espinita clavada de cuando él era jugador. Le pasó en Católica dos años seguidos, me parece”, remarcó “Lobo del Aire”.

En esa línea, el exzaguero agregó: “No quería enfrentarse a la Universidad de Chile porque sabía que podía quedar afuera por lo que la U juega y trató, de todas maneras, en cada conferencia de prensa como que decía que la U no merecía estar ahí, que la U merecía ser castigada con mayor severidad”.

Marcos González le dio una clase magistral al Pipo Gorosito tras sus polémicas declaraciones (Foto: Photosport)

Pero Marcos González no terminó allí, sino que insistió diciendo: “Él quería ganar por secretaría. No se le dio y después cuando pierde, bueno, es para él volver a revivir toda esa angustia que le pasó como jugador también cuando perdió los títulos con la Universidad de Chile”.

“Uno no puede hacer mucho frente a las declaraciones de otras personas sino que simplemente las puede criticar o tratar de entender. Pero en este caso, yo lo que veo es que la trae hace rato con la Universidad de Chile, cuando era jugador, le dolió. Ahora que queda afuera como entrenador, le vuelve a doler más”, cerró.

¿Cuándo se juegan las semifinales de Copa Sudamericana?

Ahora, Universidad de Chile enfrentará a Lanús en semifinales de Copa Sudamericana, equipo que acaba de dejar en el camino a uno de los grandes favoritos del certamen como lo era Fluminense.

Dicho encuentro de ida se jugará la semana del 22 de octubre donde los azules serán locales. En tanto, la vuelta se jugará la semana entrante en Argentina.