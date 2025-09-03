Universidad de Chile está a la espera de la resolución final de la CONMEBOL tras los incidentes entre hinchas azules e Independiente de Avellaneda, hechos que ocurrieron en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Uno que se puso la U en el pecho pese a ser un ídolo del archirrival fue Carlos Caszely: “Lo de Independiente con la U se ve que estaba programada para joder a la gente de Universidad de Chile”, dijo en conversación con Pedro Carcuro en Radio Agricultura.

En esa línea, el ‘Rey del metro cuadrado’ endurece su postura y lanza sin asco: “No nos engañemos, los argentinos han sido tramposos siempre. Y cuando yo digo esto, las cadenas argentinas me cortan, pero es verdad”, dijo.

Carlos Caszely se pone del lado de la U. | Foto: Photosport

“Cuando muere Julio Grondona, salen audios de él cuando decía ‘con los árbitros no puedo hacer nada, pero con los lineman los tengo listos’. Están los audios, no me vengan a decir otra cosa”, complementó.

Caszely no deja cabos sueltos y cierra diciendo que “Yo fui amigo de Diego Maradona y cuando él se busca una mano, al lado la celebraron. Es trampa. Cuando habla el DT de Independiente que ‘hay que ganar como sea’, es trampa”.

Lo cierto es que Universidad de Chile está a la espera de la CONMEBOL para ver si avanza a los cuartos de final de la Copa Sudamericana de manera directa o si hay alguna chance en donde se disputen los minutos restantes.

El próximo partido de la U

De momento, el próximo partido de Universidad de Chile será ante Colo Colo en la Supercopa del fútbol chileno, la cual se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde en el Estadio Santa Laura.