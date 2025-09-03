Universidad de Chile está a la espera de lo que resuelva la CONMEBOL tras los incidentes ante Independiente de Avellaneda, donde el ente rector del fútbol sudamericano canceló el encuentro ante el cuadro argentino.

La llave de los azules en los octavos de final de la Copa Sudamericana se definirá en el escritorio y se dará a conocer durante esta semana, donde en la U confían en que serán ellos quienes accedan a los cuartos de final del segundo torneo más importante en este lado del mundo.

Más allá de lo que pueda determinar la CONMEBOL, en la U están seguros que hay dos alternativas y una con más fuerza que la otra: o se declara a la U como ganador de la llave o se reanudan los minutos pendientes en cancha neutral. En ningún escenario pasaría Independiente.

La U espera por fallo tras incidentes con Independiente. | Foto: Photosport

Es ante estas dos posibles opciones que en ESPN revelaron que sea cual sea el fallo de la CONMEBOL la U tomará la postura de no apelar, aunque confían en que clasificarán a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

Cabe recordar que, en caso de que CONMEBOL determine reanudar los minutos restantes, no hay fecha: la U tiene seleccionados que necesitan 48 horas tras el partido con Uruguay y el 14 los azules tienen que disputar la Supercopa con Colo Colo.

Así las cosas, el cuadro universitario espera con ansias la resolución de la CONMEBOL para ver cuál será el futuro del equipo dirigido por Gustavo Álvarez en la presente edición de la Copa Sudamericana.

El hipotético rival de la U en cuartos de final

En caso de avanzar a los cuartos de final, Universidad de Chile tendrá que enfrentar a Alianza Lima de Perú, rival que superó a la Universidad Católica de Ecuador en los octavos de final de la Copa Sudamericana.