El ídolo azul, Diego Rivarola le dejó este importante mensaje a un jugador de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile consiguió el pasado fin de semana un importante triunfo dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Azules’ vencieron por 2-1 a Cobresal y se mantienen firme por la lucha del Chile 2.

Tras lo que fue este duelo, el ídolo azul Diego Rivarola tomó la palabra en el programa ‘Leones Sueltos’ en Youtube para dejarle un importante mensaje a un jugador del ‘Romántico Viajero’ y a quien le dejó una gran tarea: Agustín Arce.

“Arce tiene cosas distintas, pero tiene que ser más protagonista, el 10 de la U tiene que ser protagonista”, parte señalando Rivarola.

Agregando a esto, el ex atacante de la Universidad de Chile le pidió al volante azul que tome mayor protagonismo y sentirse más dueño del mediocampo de la U, en la que puede marcar mayores diferencias.

Rivarola y su mensaje a Arce | Foto: Photosport

“Unos pueden decir que no es un diez, pero está cumpliendo ese rol medianamente, entonces él tiene que sentirse más dueño de la camiseta 10 de la U, es tuya Arce, dale más”, destacó.

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Finalmente, Rivarola destacó las grandes cualidades que posee Agustín Arce y que espera que pueda mostrar de mejor forma en la Universidad de Chile de aquí en adelante.

“Tiene buena pegada y un muy buen juego, tienes que ser más protagonista”, cerró.