El mensaje de Vozinha en redes que toca la fibra de los hinchas de Colo Colo: “Las palabras no…”

El portero caboverdiano, Vozinha tocó la fibra de los hinchas de Colo Colo con este mensaje en redes.

Colo Colo sigue celebrando lo que es la obtención de un nuevo título dentro del fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ se coronaron como campeón tras su victoria por 2-1 ante Ñublense de Chillán en el sur del país.

Los jugadores del ‘Cacique’ hasta día de hoy siguen celebrando lo que es este importante nuevo logro para Colo Colo, en el que uno de los jugadores que sigue gozando este título es el portero Vozinha.

El golero de Cabo Verde ha sido uno de los protagonistas que más se ha robado las miradas de los hinchas en la celebración de este título, el que ha celebrado con todo junto a sus compañeros.

Dentro de las últimas horas, el portero del ‘Cacique’ ocupó su cuenta de Instagram para dejar un importante mensaje tras conseguir este título con Colo Colo.

Vozinha emocionó a todos en Colo Colo | Foto: Photosport

Vozinha posteó fotografías junto a sus compañeros de lo que fue este importante logro para su carrera, el que sin duda se hace más que especial tras lo que fue su impacto después del Mundial 2026.

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“Hay logros que las palabras no pueden explicar, solo el corazón siente. Detrás de esta copa hay sueños, sacrificios y muchas batallas. Gratitud a Dios, a todo el equipo de trabajo y a toda la afición por su apoyo incondicional. ¡Esta conquista es para todos nosotros! ¡Campeones”, indicó en su cuenta de Instagram.

Ahora Vozinha se encuentra camino a su país natal para preparar lo que serán sus dos encuentros en esta Fecha FIFA, donde Cabo Verde se enfrentará ante Liberia en dos oportunidades por las Clasificatorias a la Copa Africana de Naciones.