El capitán de la U inició conversaciones para renovar contrato, sin embargo existe molestia por decisiones futbolísticas del DT argentino.

Charles Aránguiz comenzó a definir su futuro en Universidad de Chile. El capitán azul inició conversaciones con la gerencia deportiva de Azul Azul para abordar una eventual renovación de su contrato, en medio de la planificación del plantel de cara a la próxima temporada.

La intención de ambas partes es que el experimentado volante continúe defendiendo la camiseta del Romántico Viajero para la temporada 2027, donde el club celebrará su centenario.

Según información de Cooperativa Deportes PM, el ‘Príncipe’ sostuvo una reunión con la gerencia deportiva encabezada por Manuel Mayo, instancia en la que comenzaron a conversar sobre su continuidad.

En la dirigencia universitaria existe confianza en que las negociaciones llegarán a buen puerto, aunque desde el entorno del futbolista prefieren tomarse un tiempo antes de adoptar una decisión definitiva.

Molestia de Aranguiz con Gago en la U

En ese escenario, también trascendió que Aránguiz estaría algo molesto con Fernando Gago debido a determinadas decisiones técnicas que tomó el entrenador durante partidos importantes de la temporada.

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Pese a esa diferencia, el malestar no tendría incidencia en las conversaciones por su renovación, por lo que la continuidad del capitán sigue siendo una posibilidad concreta para Universidad de Chile.

En síntesis…