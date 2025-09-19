Universidad de Chile disputó su partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que en tierras peruanas consiguió una igualdad sin tantos ante Alianza Lima, dejando inconclusa la llave para el duelo de vuelta.

Tras lo que fue este partido, el periodista nacional Danilo Díaz analizó en Radio ADN lo que dejó este compromiso, en la que indicó que la U fue un equipo dominador y de correcto partido, pero que nunca pudo generarle mayor peligro al equipo de Alianza Lima.

“La U tuvo dominio de la pelota, se acrecentó en el segundo tiempo, sobre todo tras la expulsión. Rodríguez aceleró la pelota en la mitad de cancha. A Assadi le pegaron mucho. La U hizo un correcto partido, pero nunca estuvo cerca de ganarlo porque no pateó al arco, prácticamente no generó remate de media distancia ni acercarse al área. Nunca estuvo en riesgo la derrota, eso sí. Le faltó peso arriba”, partió señalando Díaz.

Siguiendo en su análisis, el ‘Tenor del Pueblo’ remarcó en que al equipo de Gustavo Álvarez le faltó energía en el último toque, en donde ningún jugador pudo quedar en una posición importante para poder rematar al arco rival.

La U no pudo vencer a Alianza Lima | Foto: Photosport

“Tuvo buenos pasajes, pero le faltó punch arriba. Empezó bien Guerra, llegando Guerrero, pero siempre llegó hasta 3/4 cancha. Con Rodríguez le dio circulación a la pelota. Nadie estuvo fino en los últimos metros. Los delanteros y volantes nunca quedaron en posición de remate”, explicó.

Díaz ve una vuelta complicada

Concluyendo, Díaz señaló de forma tajante que el duelo de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima será bastante parejo, ya que los ‘Azules’ no podrán contar con la ventaja de hacer sentir su localía con su público en el Estadio Nacional.

“Hubiera sido distinto con estadio lleno en el Nacional, pero en realidad es una cancha neutral y ahí puede pasar cualquier cosa”, cerró.