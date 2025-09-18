Universidad de Chile igualó sin goles ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva en un compromiso por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los dirigidos por Gustavo Álvarez, que ahora tendrán la misión de cerrar la llave en Coquimbo.

Los Azules se ponían en ventaja con gol de Maximiliano Guerrero a los 5’ tras un pase de Lucas Assadi. Sin embargo, los árbitros cobraron inmediatamente offside, el cual fue claro por parte del extremo. El elenco que dirige Néstor Gorosito respondió con un remate de Kevin Quevedo en el minuto 10, el cual pasó por poco desviado luego de un buen pivoteo de Hernán Barcos.

La polémica llegó en el minuto 40, ya que el árbitro, Ramón Abatti, desestimó una mano después de que Maximiliano Guerrero lanzara un tiro libre. El cuadro local conseguía el primer gol a los 45’ con un remate cruzado de Fernando Gaibor. Sin embargo, el tanto fue anulado por una mano previa de Quevedo.

Universidad de Chile no pudo con uno más

El equipo chileno quedó con uno más luego que Carlos Zambrano recibiera la segunda amarilla por un codazo a Charles Aránguiz en el minuto 63. Pese al hombre más, la U no pudo sacar diferencias ante un elenco peruano que cerró filas.

Universidad de Chile igualó en Lima por la Copa Sudamericana. (Foto: Getty)

Un resultado que termina siendo bueno para ambos equipos, ya que la U suma de visita y tiene la chance de cerrar en Chile la llave, mientras que Alianza Lima salva de la derrota luego de jugar media hora con uno menos. La llave se definirá el próximo jueves a las 21:30 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.