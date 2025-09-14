Universidad de Chile tuvo una actuación tremenda en esta jornada dentro del Estadio Santa Laura, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez vencieron por 3-0 a Colo Colo y se coronaron como los campeones de la Supercopa.

Tras lo que fue este duelo, el volante azul Charles Aránguiz conversó con TNT Sports y comentó lo que dejó este nuevo título para el ‘Romántico Viajero’, el que avisa que celebra con mesura, debido al próximo desafío que se la apróxima.

“El jueves tenemos un partido importante, tuvimos esta pequeña alegría con el grupo, pero ya mañana nos enfocamos en lo que es el jueves”, parte señalando Aránguiz.

Después de este triunfo, el ‘Príncipe’ hizo una analogía de lo que fue el Superclásico anterior, en la que sabe que como equipo estaban compitiendo de buena forma y eran superiores antes de la expulsión, la que terminó costándole muy caro.

Aránguiz habló tras el título azul | Foto: Photosport

“Yo en lo personal trato de dar vuelta la página muy rápido, pero hasta los 30 tuvimos los acercamientos más claro, después es jugar un clásico con 10 jugadores, el rival también tiene méritos, llega un momento que por más juntos que uno estás, no se cubren los esapcios y se hace dificil aguantar 60-70 minutos”, declara.

Finalmente, Aránguiz indica que en este partido el equipo pudo mostrar una gran versión en esta final, en la que de principio a fin fue superior a Colo Colo, lo que le permitió poder coronarse como campeón.

“La autocrítica del clásico anterior, es que defendimos demasiado y no tuvimos la claridad para atacar, pero son cosas que uno van aprendiendo, en este partido eramos más superiores y claros y la expulsión de ellos es lo que digo, es dificil jugar con uno menos, nosotros aprovechamos el hombre demás y las oportunidades que tuvimos, hasta la expulsión de ellos eramos superiores”, cerró.