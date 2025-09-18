Universidad de Chile tiene en esta jornada un duelo clave dentro de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Alianza Lima por los cuartos de final de ida por la competencia continental.

Este duelo sin duda que es crucial para el equipo de Gustavo Álvarez, en la que buscarán obtener una ventaja en este primer duelo, para lograr avanzar a la próxima fase del torneo.

Previo a este duelo, el ex futbolista y entrenador, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y dsmenuzó lo que podría ser este partido, en la que se esperanza con que la U pueda tener un buen rendimiento, ya que ha sido muy competitivo a nivel internacional.

“A mí me da la sensación de que la U se adapta a los equipos que imponen el tema del traslado del balón importante, lo que hizo en Argentina se vio muy bien, lo que pasa es si Alianza va a proponer ese tipo de juego, porque Alianza tiene un equipo mayor en edad, no es de muchos traslados, hay que ver que propone”, declara.

Borghi advierte a la U por ‘Matute’ | Foto: Getty Images

Borghi le mete cuco a la U

Finalmente, Borghi le dejó este importante mensaje a la Universidad de Chile para este partido, en la que el ‘Bichi’ indica que el Estadio Alejandro Villanueva y popularmente conocido como ‘Matute’, es un recinto bastante complicado, en el que la U puede sufrir.

“El partido que se va a jugar en una cancha que es muy difícil, el marco en general es muy difícil”, cerró.