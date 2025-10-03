Universidad de Chile tiene un importante misterio por resolver en el cierre de la temporada. A pesar de que tiene contrato vigente con el club, la permanencia de Gustavo Álvarez es una incógnita.

Si bien sigue con vida en el plano internacional, el DT se alejó del título del certamen local y ello, en compañía de diversos roces, generó un quiebre con la cúpula de Azul Azul.

¿Continuará en el conjunto laico en 2026? Claudio Borghi conversó con BOLAVIP Chile y le envió un recado al que alguna vez fue su equipo archirrival: tiene un entrenador de calidad.

“Lo ha hecho muy bien. Lo dije apenas llegó, creo que el mejor refuerzo de la U en estos últimos años ha sido él. En todo sentido, sacarle presión a los jugadores, a los dirigentes, ser muy mesurado sus declaraciones”, lanzó.

En dicha línea, agregó: “Y después, bueno, no todo te sale bien, ¿no? A veces los cambios, tomas una mala decisión y te cae todo el mundo encima. Pero Gustavo lo ha hecho bien, lo ha hecho demasiado bien“.

Claudio Borghi se refirió a la continuidad de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

La continuidad de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Finalmente, Bichi Borghi advirtió que el estratega azul está lanzándole mensajes a la directiva: busca nivelar hacia arriba. Por ello, ha hablado en reiteradas ocasiones de la necesidad de incorporar jugadores de calidad.

“Ha puesto algunas condiciones como que la U debería ser campeón, que no puede estar tanto tiempo sin serlo. Yo lo entiendo de forma diferente, no digo que esté criticando su trabajo“, reflexionó.

“Es un mensaje para los dirigentes como diciendo cuando hay que reforzar, hay que hacerlo, no hay que especular. Yo creo que el mensaje va para los dirigentes más que para él”, concluyó.