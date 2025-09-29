Universidad de Chile vive un complejo momento. A pesar de seguir con vida en el plano internacional gracias a su clasificación a las semifinales de Copa Sudamericana, el empate 1-1 ante Deportes La Serena por la Liga de Primera caló más que hondo en el conjunto laico.

La paridad ante los granates -con equipo alternativo- le agregó tensión a la relación entre Gustavo Álvarez y Azul Azul. Si bien el vínculo ya estaba desgastado desde que los universitarios dejaron escapar a Eduardo Vargas, la decisión del DT terminó por colmar la paciencia de la dirigencia.

No obstante, el entrenador también está agotado. En más de una ocasión declaró por la falta de refuerzos y, tras el empate ante Alianza Lima en la ida por cuartos de final de Copa Sudamericana, volvió a reiterar la necesidad de contar con un plantel competitivo.

¿Se cansó de los problemas en Universidad de Chile? Según comentó Cristián Caamaño, su despedida es cosa de tiempo: aseguró que su salida de la institución es prácticamente un hecho.

“Siento que se está despidiendo. Ayer había mucha molestia en la U por esta decisión de poner suplentes, botando el Chile 2“, comenzó señalando en los micrófonos de Radio Agricultura.

En dicha línea, cerró agregando: “Si no llega a ir a la Copa Libertadores es un fracaso absoluto, más allá que se maquille con la Copa Sudamericana. Pero lo de ayer fue imperdonable”.

La relación entre Gustavo Álvarez y la dirigencia de Universidad de Chile está más que desgastada. (Créditos: Photosport)

El futuro de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Cabe destacar que el estratega tiene vínculo vigente con los azules hasta diciembre de 2026. Por lo tanto, cualquier salida deberá ser de mutuo acuerdo entre las partes involucradas.