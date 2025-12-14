Universidad de Chile tiene una deuda pendiente: la casa propia. Si bien la escuadra estudiantil tuvo diversos proyectos para tenerla, no lo ha logrado desde su fundación. Incluso, se reveló que quiso quedarse con el Estadio Santa Laura.

¿Cuándo y cómo? Ello fue explicado por Jorge Segovia en conversación con La Tercera. El controlador de Unión Española entregó pormenores de una antigua propuesta del conjunto laico.

Si bien escuchó qué se le ofreció, le bajó tajantemente el dedo a dicha alternativa. El mandamás hispano prefirió quedarse con el reducto de Independencia y cerrarle la puerta a los azules.

“Sí, en su momento nos lo planteó Universidad de Chile y les dijimos que no. Fue en la época en la que era dueño (Carlos) Heller (entre 2014 y 2019)”, comenzó señalando el polémico dirigente español.

Luego, agregó: “Unión nunca ha sido un negocio para nosotros. En lo personal y para mi grupo, ha sido un costo permanente. La gente piensa que con el equipo hemos sacado mucho dinero, pero se equivocan de medio a medio”.

Universidad de Chile intentó comprar el Estadio Santa Laura entre 2014 y 2019. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile ya tiene problemas con el Estadio Nacional

Dicha confesión surge en la antesala de un nuevo conflicto para los universitarios con su localía: el Estadio Nacional ya tiene agendado nueve conciertos para la próxima temporada.

Si bien el 2025 aún no concluye, Azul Azul tendrá que poner manos a la obra en la búsqueda de un recinto para llevar sus compromisos. ¿Terminará en algún momento la pesadilla del club?

