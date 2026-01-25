La dura derrota de Universidad de Chile por 3-0 ante Universitario de Deportes en la tradicional Noche Crema, disputada en Lima, dejó más dudas que certezas. El primer amistoso del año, además, estuvo marcado por el debut del nuevo cuerpo técnico. Para el periodista deportivo Coke Hevia, el resultado obliga a bajar un cambio y mirar el panorama con perspectiva.

En diálogo con Bolavip Chile, el comentarista deportivo apuntó que el golpe sufrido en Perú tiene que analizarse con las circunstancias que llevaron a los azules a disputar su primer amistoso del año. “La U nunca pensó que iba a llegar sin amistosos. Es el primero y con un técnico nuevo. Yo creo que hay que irse tranquilo por las piedras. Habrá que esperar un par de partidos para evaluar”, explicó.

Eso sí, Hevia expuso que existe un complejo problema en la convivencia de nombres importantes en la ofensiva azul. “Yo no sé si Meneghini va a poder aplicar su idea con estos intérpretes. Esto de que convivan Lucas Assadi, Javier Altamirano y Eduardo Vargas yo creo que necesita de muchísimos movimientos y también de sacrificio. En el fondo, a uno hay que liberarlo para el otro acceso, pero ¿los dos?… yo creo que Maximiliano Guerrero se va a terminar metiendo en el equipo, o que haya un cambio táctico. Para eso están estos partidos, para probar”, planteó.

“Meneghini tiene que hacer las correcciones ahora, después no hay tiempo”

Sobre los refuerzos, el análisis fue mesurado. “Cuando te ganan así es difícil sacar conclusiones. Te podría decir que Rivero ni la agarró y que Romero fue intrascendente, pero yo creo que hay que esperar”, señaló, aunque advirtió un problema mayor: la falta de rodaje.

“La U va a arrancar el torneo con poca preparación, producto de un infortunio y de pocos amistosos. Y la U tiene que arrancar al tiro, porque la U tiene que ser campeón, entonces no hay margen”, apuntó.

Finalmente, el periodista fue claro respecto a lo que viene tras el traspié en Lima. “Las correcciones las tiene que hacer ahora, en la primera fecha. No hay más tiempo, va a tener que corregir en el torneo. Es distinto el campeonato, ahí sí pueden convivir todos, encontrar algunos equipos, pero pensando también en el formato Copa, veo difícil que los tres compartan líneas detrás de un nueve. Esa es la gran tarea para Paqui”, cerró.