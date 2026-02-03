Universidad de Chile busca dar vuelta la página de lo que fue su estreno dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ terminaron igualando sin tantos ante Audax Italiano y ya piensa en su próximo duelo ante Huachipato en el sur de nuestro país.

Sobre esto, el periodista Cristian Caamaño tomó la palabra en ESPN para referirse a lo que han sido los primeros partidos de Francisco Meneghini con la U, en la que le deja un importante desafío al estratega en su llegada al ‘Romántico Viajero’.

“Si con este plantel Paqui no despega, es porque no puede, porque este plantel es mejor que el del año pasado, para mí es más que el que tuvo Gustavo Álvarez en las dos temporadas”, comienza indicando Caamaño.

Agregando a esto, el comunicador señala: “piensa que el año pasado cuando llega Altamirano, era un jugador que venía de ocho meses sin jugar con su problema que tuvo en Argentina, Assadi no era el jugador y lo recupera Álvarez”.

Caamaño y su mensaje a Meneghini en la U | Foto: Photosport

El periodista sigue enumerando los grandes refuerzos que fueron incorporados a la Universidad de Chile para esta temporada, en la que jugadores como Lucas Romero y el mismo Marcelo Morales, llegan a jerarquizar este plantel para el gran objetivo que tiene el equipo, que es ser campeón.

“Hoy le traen un volante central que es seleccionado paraguayo, más allá que venga de un equipo como Recoleta, pero tuvo una experiencia con la selección paraguaya que va ir al Mundial, sostuvo prácticamente a todos lo defensores y reemplaza a Sepúlveda por un jugador que el año anterior había sido el mejor lateral izquierdo del fútbol chileno como Marcelo Morales”, apuntó.

Finalmente, Caamaño deja en claro que hoy en día la Universidad de Chile posee un importante plantel, lo que le pone una tarea mayor a Francisco Meneghini en poder lograr el título con los ‘Azules’ en esta temporada 2026.



“La U saca una ventaja en cuanto a plantel y le pone una difícil misión a ‘Paqui’, si ‘Paqui’ no logra rendimiento con este equipo, también habría responsabilidad de los jugadores, pero también vendría algo de ‘Paqui. Con este plantel, la obligación es ser campeón”, cerró.

