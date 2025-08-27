La polémica entre Universidad de Chile e Independiente sigue al rojo vivo. Esta vez, el presidente del elenco argentino aumentó la tensión: Néstor Grindetti se desmarcó de la responsabilidad en los hechos de violencia en Buenos Aires.

A pesar de asumir que su equipo debía hacerse cargo de la organización del evento, indicó que los hinchas azules fueron los culpables. Ante ello, Jorge “Coke” Hevia lo cuestionó ácidamente en Radio Pauta.

El periodista le restó importancia a la conferencia de prensa del mandamás trasandino. Sin embargo, no pudo ocultar su ofuscación por lo expresado tras la barbarie vivida.

“Lo que digo es que hay que darle la importancia que corresponde. Estamos escuchando a alguien que está desquiciado“, comenzó señalando con dureza el comunicador.

Luego, leyó una de sus declaraciones y lo lapidó: “‘Independiente no fue responsable de los hechos, fue víctima de un ataque premeditado’ dice este viejo salame…“.

Néstor Grindetti defendió a Independiente tras su polémica contra Universidad de Chile. (Foto: Reproducción YouTube)

Un punto en contra de Universidad de Chile

Finalmente, la voz radial le entregó la razón en algo a Néstor Grindetti: espera alguna acción de la cúpula azul contra los fanáticos visitantes que sí ejercieron violencia. Pidió un gesto de la directiva laica.

“En la única parte que le encuentro algo de razón a este viejo salame es cuando dice que la U no ha culpado a ninguno de sus hinchas. Yo creo que Azul Azul tiene que hacerlo, identificar a cinco, seis, diez, veinte… no sé”, concluyó.