El mercado de fichajes comienza a tomar temperatura y Universidad de Chile será uno de los clubes que más movimientos podría llegar tener de cara a la temporada 2026.

El elenco que dirige Gustavo Álvarez sigue en plena lucha del Chile 2, pero todavía con zonas del plantel que generan debate, especialmente en torno a los jugadores extranjeros.

Actualmente, los azules cuentan con varios foráneos en el primer equipo —entre ellos Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Sebastián Rodríguez, Franco Calderón, Felipe Salomoni y Leandro Fernández —, lo que obligará a Azul Azul a tomar decisiones importantes para ajustar el cupo permitido por reglamento.

Coke Hevia aconseja a la U cómo liberar cupos de extranjeros

En ese contexto, diferentes voces han comenzado a opinar sobre quiénes deberían quedarse y quiénes no. Uno de los que no se guardó nada fue el periodista Coke Hevia, quien en Pauta de Juego de Radio Pauta fue categórico respecto al futuro de tres futbolistas extranjeros.

“Tienes a Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Sebastián Rodríguez. Para mí los tres se tienen que ir, los tres”, lanzó Hevia sin titubeos, dejando en claro su postura de cara al mercado de fichajes.

El comunicador profundizó especialmente en el caso del delantero argentino que pertenece a Athletico Paranaense, cuestionando la inversión que podría realizar la concesionaria que maneja los hilos del club laico.

“La U podrá decir de Di Yorio ‘yo te pago un palo’, un palo vale, pero 2 millones y medio no vale po”, sentenció.

