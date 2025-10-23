Este jueves 23 de octubre de 2025 es un día marcado en el calendario para los hinchas de Universidad de Chile. El equipo azul recibe a Lanús de Argentina por el crucial partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El encuentro está programado para las 19:00 horas (hora de Chile) en el Estadio Nacional. Sin embargo, el partido tendrá un contexto atípico: el recinto de Ñuñoa no contará con presencia de público.

Esta medida obedece al duro castigo impuesto por la Conmebol al club azul, derivado de los graves incidentes protagonizados por hinchas en el partido de cuartos de final contra Independiente en Avellaneda.

Pese a la ausencia de público en las gradas, la expectación por ver al Romántico Viajero es máxima.

TV: ¿Quién transmite Universidad de Chile vs. Lanús?

La transmisión del partido será compartida por dos señales principales de televisión de pago: DSports (de DirecTV) y ESPN. A su vez, estas señales se pueden ver a través de sus respectivas plataformas de streaming oficiales: DGO y Disney+.

Si eres suscriptor de alguno de estos servicios o estás pensando en contratar uno para ver el partido, aquí te explicamos cómo acceder.

Cómo ver el partido en DGO (Señal DSports)

Ser suscriptor de DGO: Debes tener una suscripción activa al servicio de streaming DGO. Es un plan mensual que se contrata directamente en el sitio web de DGO.

Si ya eres cliente de DirecTV: Si tienes contratado el servicio de televisión satelital de DirecTV, tienes acceso gratuito a DGO. Solo debes descargar la aplicación e iniciar sesión con tus credenciales de “MiDIRECTV”.

Acceso al partido:

Ingresa al sitio web de DGO o abre la aplicación en tu Smart TV, celular o tablet.

Inicia sesión con tu usuario y contraseña.

Dirígete a la sección “Deportes” o “TV en Vivo”.

Busca el canal DSports (usualmente 610) a las 19:00 horas. Allí estará la transmisión en vivo.

La U buscará dar el primer golpe en la Sudamericana | FOTO: Andres Pina/Photosport

Cómo ver el partido en Disney+ (Señal ESPN)

Ser suscriptor de Disney+ Premium: Para acceder a los eventos deportivos de ESPN en vivo (incluida la Copa Sudamericana), debes tener contratado el plan Disney+ Premium. El plan estándar o básico de Disney+ no incluye este contenido.

Acceso al partido: