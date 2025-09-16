Universidad de Chile tiene un sueño en mente: repetir la hazaña continental. El conjunto azul alista las maletas para afrontar el primero de sus dos partidos de la llave ante Alianza Lima.

En la antesala de dicho duelo de ida por Copa Sudamericana (a jugarse en Perú), el cuadro laico fue notificado de una importante definición por parte de las autoridades. ¿De qué se trata?

Según detalló la CONMEBOL a través de un comunicado oficial, desde los cuartos de final del certamen internacional -también válido para Copa Libertadores- se anunciarán las decisiones del VAR por altoparlantes.

Tal como se realiza en Chile, los árbitros centrales de cada compromiso deberán comunicar y explicar sus determinaciones a viva voz. Una medida que llegó para quedarse.

“Con esta innovación, el árbitro principal explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR“, comentó el ente organizador.

En dicha línea, la CONMEBOL entregó sus razones para tomar la resolución y lanzó: “Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación“.

La CONMEBOL informó que los jueces notificarán las decisiones de VAR por altoparlantes. Un alivio para Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

Los partidos entre Universidad de Chile y Alianza Lima

El encuentro de ida, válido por los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará este jueves 18 de septiembre. Será desde las 21:30 horas de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva.

Tras ello, los azules recibirán a los limeños en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. ¿Cuándo? Será el jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas de Chile.