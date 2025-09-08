Universidad de Chile hace unos días conoció lo que es su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras lo que fue el favorable fallo de la CONMEBOL tras la barbarie que sufrieron los hinchas azules en Argentina ante Independiente de Avellaneda.

La CONMEBOL le dio la clasificación al equipo de Gustavo Álvarez y ahora pone el foco en lo que será su duelo por los cuartos de final, en la que se verá las caras ante Alianza Lima de Perú.

Para esta llave, los ‘Azules’ tuvieron que tomar una importante decisión, principalmente para el duelo de vuelta, en el que serán locales, ya que cambian su localía, debido a que el Estadio Nacional no está operativo por el Mundial sub 20.

Por esto, desde la Universidad de Chile tuvieron que ver rápidamente una nueva alternativa para disputar este encuentro de vuelta, el que no contarán con su gente tras la sanción de la CONMEBOL, recinto que fue confirmado en esta jornada.

La U recibirá a Alianza Lima en Coquimbo | Foto: Photosport

La CONMEBOL ratifica la localía de la U en Coquimbo

Tal como lo señaló Bolavip Chile hace unos días, la Universidad de Chile hará de local en el duelo de vuelta ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Así lo confirmó en esta jornada la CONMEBOL, quien compartió la programación de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que aparece Coquimbo como sede del duelo del partido de vuelta entre la U y Alianza Lima.

El duelo de ida de esta llave se disputará en Lima el jueves 18 de septiembre a partir de las 21:30 horas, mientras que el partido de vuelta será el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en Coquimbo.