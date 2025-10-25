Universidad de Chile tuvo que remar desde atrás en la ida de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana, donde igualó 2-2 ante Lanús de Argentina luego de ir perdiendo 0-2 hasta bien entrado el segundo tiempo.

Para buena suerte de Gustavo Álvarez y sus dirigidos, Lucas Di Yorio anotó el 1-2 transitorio y en el último suspiro, Charles Aránguiz puso el 2-2 definitivo desde un lanzamiento penal que sigue generando lágrimas al otro lado de la cordillera.

El cuadro azul no jugó mal, pero en el primer tiempo pagó caro sus errores que bien le podrían haber costado la serie. Si bien no tuvo suerte en los metros finales, hubo varios rendimientos individuales que estuvieron a la altura.

Así también lo cree la CONMEBOL, ente rector del fútbol sudamericano que premió a tres jugadores de Universidad de Chile estando en el equipo de la semana de la Copa Sudamericana: Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz y Lucas Di Yorio.

Ahora, Universidad de Chile tendrá que pensar en el Clásico Universitario antes de volcar su atención a la revancha de las semifinales de Copa Sudamericana, donde la U se quiere imponer a Lanús y decir presente nuevamente en la final del certamen internacional.

Los 5 días de terror que tendrá la U

Los azules saltarán a la cancha del Claro Arena para enfrentar a la UC este domingo 26 de octubre a las 12:30 de la tarde, mientras que el compromiso ante Lanús está pactado para el jueves 30 del mismo mes a las 7 de la tarde.