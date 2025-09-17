Universidad de Chile y Alianza Lima están próximos a disputar un duelo clave dentro de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en la que ambos equipos se enfrentarán en el duelo de ida de dicha fase en Perú.

Para este partido, desde el conjunto peruano se han preparado con todo para recibir a la U, en la que saben que es clave poder hacerse respetar en casa y esperan poder imponerse en su primer partido ante toda su gente.

Desde el equipo de los ‘Íntimos’ saben muy bien de las grandes condiciones del equipo chileno, en la que hay muchos jugadores importantes dentro del equipo, pero su DT, Néstor Gorosito, sin duda que tendrá un especial cuidado con uno de ellos.

Este es el crack de la Universidad de Chile, Lucas Assadi quien hoy en día vive de un tremendo presente dentro del conjunto ‘Laico’, el que ilusiona a todos y que tiene con mucho cuidado a Alianza Lima, en donde ya planean como poder frenarlo.

La vez en la que el DT de Alianza Lima alucinó con Assadi

El entrenador del conjunto de los ‘Íntimos’, Néstor Gorosito ya conoce de muy cerca a Lucas Assadi y hace no mucho, quedó maravillado con el crack de la Universidad de Chile en un importante compromiso.

Assadi recibió elogios por el DT de Alianza Lima | Foto: Photosport

En el 2024, el ‘Pipo’ que es reconocido ídolo de la Universidad Católica, vino a Chile a presenciar el Clásico Universitario en el Estadio Santa Laura, en el que la U se impuso por 2-1 a los ‘Cruzados’ con goles de Charles Aránguiz y Matías Zaldivia.

Dentro de ese duelo, una de las grandes figuras de la U fue Lucas Assadi, quien con su ingreso en el segundo tiempo, cambió todo el partido y fue factor clave para que los ‘Azules’ se quedaran con el triunfo en aquel partido.

El hoy DT de Alianza Lima comentó en el programa ‘Reacts’ de TNT Sports en ese entonces lo que fue la participación de Lucas Assadi, con la que quedó más que sorprendido.

“Para mí el 10 cambió el partido, Assadi cambió el partido, le dio una pausa que no tenía la U, no la perdió, la cuidó y asoció”, declaró.

Después de esto, casi un año después, Néstor Gorosito tendrá el gran desafío junto su Alianza Lima de poder frentar a Lucas Assadi y la Universidad de Chile en una serie que promete en la Copa Sudamericana.