Universidad de Chile tiene una cita con la historia este jueves, día en donde debe enfrentar a Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana buscando un cupo en las semifinales del torneo continental.

Uno que no estará hoy será Marcelo Díaz, jugador que sufrió un desgarro y quedó absolutamente descartado para el compromiso. ¿Su reemplazo? Todo indica que será Sebastián ‘Bigote’ Rodríguez.

La U va por la gloria. | Foto: Photosport

“Marcelo (Díaz) hizo un muy buen partido en Lima. Y cuando entró, Rodríguez anduvo bien también; metido, es un buen jugador. Que se instale bien y que haga lo que mejor sabe hacer”, analizó Mariano Puyol en conversación con El Mercurio.

En esa línea, Puyol aporta diciendo que “Lo más importante es jugar sin dudas, que no dude en lo que tenga que hacer, individual y colectivamente. Siempre intentar jugar, aunque fallen y si vuelven a fallar, que lo sigan intentando”.

El crack absoluto de la U sigue en esa línea y le mete una arenga impresionante al equipo: “Lo peor es que no lo intenten. Ha pasado mucho tiempo sin la U en semifinales de un torneo internacional. Sufrimos malas rachas, peleamos en los puestos de abajo, pero ahora estamos ahí y tenemos todas las posibilidades”, remató.

El potencial rival de la U en semifinales

En caso de avanzar en la llave ante Alianza Lima, Universidad de Chile tendrá que enfrentar a Lanús de Argentina, equipo que dio el verdadero batacazo en los cuartos de final y eliminó a Fluminense en el Estadio Maracaná.