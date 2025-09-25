Este jueves se vivirá una nueva jornada de Copa CONMEBOL Sudamericana en territorio nacional, toda vez que Universidad de Chile deba recibir en la ciudad de Coquimbo a Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final.

Uno que supo vestir la camiseta de la U y estuvo presente en la última semifinal internacional de los azules es Juan Ignacio Duma, delantero que ahora milita en Santiago Wanderers y quien conversó con el diario El Mercurio.

Duma confía en la clasificación de la U. | Foto: Photosport

Duma, sin titubear, asegura que la U será el rival de Lanús en la semifinal de la Copa Sudamericana 2025: “La U va a pasar la eliminatoria con Alianza, porque es muy superior, tácticamente se ve mejor”, dijo.

El delantero, eso sí, lamenta que el partido se juegue a puertas cerradas y sin la masiva presencia de la hinchada del Romántico Viajero: “Si bien el escenario será diferente a lo habitual, porque se jugará sin público, la U lo manejará de principio a fin”, recalcó.

¿Se cumplirá pronóstico de Juan Ignacio Duma? Todo se sabrá pasado las 11 de la noche cuando el compromiso entre chilenos y peruanos sea historia y uno de los dos se haya clasificado a la ronda de los 4 mejores de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

La última semifinal continental de la U

El 2012 fue la última vez que Universidad de Chile alcanzó unas semifinales de torneo CONMEBOL. En dicha ocasión, los azules llegaron a la ronda de los 4 mejores en Copa Libertadores de América y quedaron eliminados por Boca Juniors.