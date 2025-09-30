Universidad de Chile vive un sensible momento a nivel local. El empate 1-1 ante Deportes La Serena por la Liga de Primera 2025 despertó los cuestionamientos hacia al cuadro azul: se alejó -una vez más- de la lucha por el título.

Si bien el principal apuntado es Gustavo Álvarez (por utilizar un equipo alternativo en tal duelo), una figura del conjunto laico no se salvó de las críticas por su bajo nivel.

¿Su nombre? Leandro Fernández. El atacante de 34 años fue titular ante el elenco granate, pero exhibió un pobre rendimiento. Por ello, los hinchas azules lo aniquilaron a través de redes sociales.

Ante tal panorama, el delantero argentino no tuvo más que desahogarse: utilizó su Instagram para lanzar un contundente mensaje. Está consciente de que no ha estado a la altura.

“Ya vendrán tiempos mejores, no queda otra que seguir trabajando“, expresó el emblema de Universidad de Chile.

Si bien tiene el respaldo del cuerpo técnico, los fanáticos azules cada vez tienen menos paciencia con él. ¿Logrará volver a mostrar su calidad en el club? La respuesta está en sus pies.

Leandro Fernández no ha logrado retomar su mejor versión en Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

Los números de Leandro Fernández en Universidad de Chile

Durante esta temporada, el mediapunta ha disputado un total de 31 compromisos con la camiseta azul. En dichos partidos, logró anotar en siete ocasiones y asistir en seis.

El desahogo del delantero en Instagram