La nómina de la Selección Chilena para el amistoso frente a Perú sorprendió con varios nombres, pero uno que llamó especialmente la atención fue el de Jaime Vargas, arquero de Deportes Recoleta, equipo que milita en la Primera B.

Con apenas 20 años y 1,94 metros de estatura, el guardameta se convirtió en una de las grandes novedades bajo la dirección de Sebastián Miranda, quien estará a cargo de la Roja adulta mientras Nicolás Córdova lidera a la Sub 20 en el Mundial de la categoría. Para Vargas, es la primera oportunidad de defender los colores del Equipo de Todos.

Y en ese sentido, su historia cobra un valor especial, marcada por sacrificios y decisiones que lo alejaron de Universidad de Chile en sus años de formación.

La verdadera razón por la que Jaime Vargas no siguió en Universidad de Chile

En conversación con AS Chile en 2022, el propio arquero recordó lo que fue su paso por el Romántico Viajero entre los 11 y 13 años, y la manera en que terminó saliendo del club laico.

“No dimensioné lo que era estar ahí porque era muy niño. Mi papá sí me decía ‘mira la oportunidad que tienes’, pero nunca le presté la atención necesaria”, confesó en su momento.

Jaime Vargas atajando contra Universidad de Chile en la Copa Chile | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Mi partida del equipo pasó por los profes. En ese tiempo todavía aún vivía en San Vicente de Tagua Tagua, entonces no podía ir a entrenar todos los días. Yo me atrasaba mucho en los trabajos… En un momento se habló de irme a vivir a Santiago, pero mi mamá nunca me dijo que sí (ríe). Cuando me fui a Deportes Recoleta en 2019, fue sin su permiso. Hasta el día de hoy me dice que me devuelva (ríe). Mi papá me apoyaba y chocaba con ella por eso”, recordó Vargas.

Hoy, ese mismo arquero que alguna vez dejó la U por motivos familiares es la gran sorpresa de La Roja, con la posibilidad de iniciar su propia historia en la selección adulta.

Los números de Jaime Vargas en Deportes Recoleta

En esta temporada, Jaime Vargas ha disputado 27 partidos con Deportes Recoleta, en los que recibió 31 goles, pero logró mantener su portería en cero en nueve encuentros.