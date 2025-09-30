Universidad de Chile no pudo repetir el buen partido que hizo ante Alianza Lima el jueves pasado frente a Deportes La Serena, rival que viene a los tumbos pero que de igual manera complicó a los azules en el Estadio La Portada.

Gustavo Álvarez y sus dirigidos se encuentran en una posición rara de la temporada; por un lado, son semifinalistas de la Copa Sudamericana y con buenas chances de ser campeón, pero por otro lado no han dado con la tecla en la Liga de Primera y están a 17 puntos de Coquimbo Unido.

“El análisis de la U es bien difícil, porque una cosa es analizar el momento que es el torneo nacional donde viene en decadencia y otro momento es cuando parten los partidos internacionales”, arrancó diciendo Diego Rivarola en ESPN Chile.

Gustavo Álvarez cuestionado en la U. | Foto: Photosport

El ex delantero de los azules se cuadra con Gustavo Álvarez pese a las críticas que le han caído al entrenador de la U por poner un equipo absolutamente alternativo frente a La Serena cuando se jugaba la chance de acortar puntos con los piratas.

“El hincha de la U -vamos a ver cómo termina- hay algo que sí ha sentido este año es que ha vuelto a competir, gana los clásicos y tiene identidad de juego. De que lo tiene que mejorar, sí, pero el hincha se siente identificado con Álvarez”, dijo.

Lo cierto es que la U centrará sus energías de ahora en más en la Copa Sudamericana y en el Chile 2 para la próxima Copa Libertadores de América, toda vez que el título del torneo local se ve muy lejano.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

A falta de confirmación por parte de la ANFP, Universidad de Chile volverá a jugar el 19 de octubre cuando tenga que recibir la visita de Palestino, compromiso válido por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.