Universidad de Chile rescató un empate 0-0 en su visita a Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. El conjunto azul resistió en el primer tiempo y luego no pudo abrir el marcador.

A pesar de tener un jugador más desde el minuto 64, el elenco laico no logró anotar y tendrá que definir el compromiso en calidad de local. ¿Cuál fue el análisis de Gustavo Álvarez tras el pitazo final?

El DT de Universidad de Chile habló en conferencia de prensa y destapó la principal falencia de sus dirigidos en el Estadio Alejandro Villanueva. Fue tajante con su explicación.

“Me parece que el trámite del partido estuvo siempre controlado, por momentos dominamos y por momentos fue parejo, pero con pocas llegadas a lo dos arcos”, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Nosotros erramos en el último pase o éramos imprecisos en el centro o demorábamos un segundo en terminar la jugada. Alianza tampoco pudo llegar con gente al área salvo balón detenido”.

Gustavo Álvarez analizó el empate 0-0 entre Universidad de Chile y Alianza Lima. (Créditos: Photosport)

Qué debe mejorar Universidad de Chile ante Alianza Lima

Finalmente, consultado cómo sobre perfeccionar dichas falencias (principalmente en ofensiva), la respuesta de Gustavo Álvarez fue simple: hay que seguir trabajando para llegar al éxito.

“Hoy el nivel de algunos jugadores, no solo de los delanteros, necesitan una evolución y yo soy el encargado. ¿Cómo se logra? Conversando con ellos, dándoles tranquilidad y entrenando mucho”, reflexionó.

“Tenemos muy buenos delanteros, que tienen que recuperar su mejor versión y esa es mi responsabilidad. Confío mucho en ellos“, cerró.