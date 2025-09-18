Universidad de Chile y Alianza Lima animaron un intenso compromiso por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana. El cuadro azul definirá la llave en calidad de local.

En un rudo encuentro, los elencos no se sacaron ventajas en el Estadio Alejandro Villanueva y empataron 0-0. Un duelo que estuvo marcado por las polémicas arbitrales para ambos lados.

¿La razón? En primera instancia, un penal no cobrado para los azules por mano tras tiro libre de Maximiliano Guerrero (minuto 40 del primer tiempo). El VAR desestimó el reclamo de los laicos.

Tras ello, con ayuda de la tecnología, el árbitro anuló un tanto de Fernando Gaibor en el minuto 44. El motivo: precisamente, una mano en la jugada previa a la definición del tanto de los limeños.

Con dicho panorama, los azules tendrán que determinar su eventual clasificación a las semifinales del certamen continental en casa: solo les sirve la victoria para acceder directamente. En caso de empate, habrá penales.

Universidad de Chile definirá la llave ante Alianza Lima en calidad de local. (Créditos: Photosport)

Cuándo se juega la revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima

El compromiso de vuelta, válido por los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará el jueves 25 de septiembre. Se disputará desde las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.