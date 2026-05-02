Cristián Arcos maravillado con estos tres jugadores en la U: “Así como vamos, no los van a mover”

Universidad de Chile hoy logró un importante triunfo dentro de la Copa de la Liga, en donde los dirigidos por Fernando Gago se impusieron por 5-0 ante Deportes La Serena en la cuarta región, llegando a la cima del grupo D.

En esta victoria, nuevamente la patrulla juvenil que encabezan Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Lucas Barrera, tuvieron una gran actuación con la camiseta azul y se siguen consolidando en el onceno azul.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Cristián Arcos analizó en Radio ADN lo que fue el desempeño del ‘Romántico Viajero’, en el que destacó lo que fue el gran trabajo de los ‘Azules’ en este compromiso y puntualmente de los jovenes de la U.

“Termina siendo una buena noticia (los jovenes) para que los técnicos tengan una baraja más amplia de posibilidades, de jugadores, de rendimientos individuales que puedan responder y terminar sumando. La nave aún no está derecha, pero los resultados ayudan”, declara Arcos.

La patrulla juvenil de la U se sigue consolidando | Foto: Photosport

Concluyendo, Arcos deja en claro que los jovenes de la U están irrumpiendo de muy buena forma dentro del plantel y que si mantienen su alto nivel, será muy complicado que los puedan mover del once titular.

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“Los buenos rendimientos de algunos jugadores de la U, de algunos jovenes que ha comienzo de temporada no aparecían en carpeta de los más probables, le permiten ser refuerzo a Gago, no estaba considerado Barrera, Arce y Vásquez como titulares y hoy juegan los tres y así como vamos, no los van a mover”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile goleó 5-0 a Deportes La Serena y lidera el Grupo D .

goleó a Deportes La Serena y lidera el . El periodista Cristián Arcos destacó la consolidación de Arce , Vásquez y Barrera como titulares.

destacó la consolidación de , y como titulares. Los dirigidos por Fernando Gago sumaron el triunfo en la cuarta región por la Copa.