El periodista realizó un completo análisis sobre el panorama que se viene para el "Cacique" tras esta dolorosa derrota.

Coquimbo Unido golpeó fuerte en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y derrotó por la cuenta mínima a Colo Colo, resultado que remece por completo el Grupo A de la Copa de la Liga y deja al cuadro albo sin margen de error en la última fecha.

El elenco dirigido por Fernando Ortiz necesitaba un triunfo para asegurar su clasificación a semifinales, pero terminó sufriendo ante un cuadro pirata que mostró mayor solidez y madurez durante gran parte del compromiso. El único tanto del partido llegó a los 35 minutos por medio de Luis Riveros, quien aprovechó una desconcentración defensiva para silenciar a los albos.

Tras el encuentro, el periodista Cristián Arcos analizó el duelo en conversación con BOLAVIP y destacó el funcionamiento colectivo del conjunto coquimbano. Para el comunicador, el equipo aurinegro tiene uno de los planteles más equilibrados del fútbol chileno y eso terminó marcando diferencias ante el Cacique.

Colo Colo cayó y ahora depende de otros resultados para avanzar en la Copa de la Liga.

Además, Arcos habló de la derrota que condiciona completamente el panorama de Colo Colo en la Copa de la Liga, ya que ahora dejó de depender exclusivamente de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda.

Cristián Arcos destaca a Coquimbo Unido y advierte el complejo panorama de Colo Colo

“Lo gana muy bien Coquimbo, demuestra que tiene un plantel competente. Yo creo que es de los planteles más parejos que hay en el fútbol chileno, porque es de los planteles donde los suplentes y titulares, más allá de algunas individualidades, tienen un funcionamiento. Un equipo maduro Coquimbo, que toma cosas del año pasado, muchas, pero también le va sumando ciertas particularidades”, sostuvo.

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En esa misma línea, el periodista remarcó que la caída golpea directamente las aspiraciones Albas en el torneo. “Colo Colo condiciona lo que es Copa de la Liga, porque ya no depende de sí, sino del traspié precisamente de Coquimbo, que a la última fecha jugaba con un “Conce” que estaba absolutamente en otra. Entonces, condiciona su clasificación, sin lugar a dudas, lo que era muy importante para Ortiz”, comentó.

Finalmente, Arcos insistió en que, más allá del liderato en el grupo, el gran objetivo de los Piratas sigue estando en el plano internacional. “Sigo pensando que para Coquimbo el objetivo mayor es poder avanzar a la siguiente fase de Copa Libertadores. Pero hizo un buen partido y demostró, como te digo, no sé si tiene un plantel tan tan amplio, pero sí muy parejo. Y eso ayuda muchísimo”, cerró.

DATOS CLAVE

Luis Riveros anotó a los 35 minutos el único gol del triunfo de Coquimbo Unido.

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El periodista Cristián Arcos afirmó que Colo Colo ya no depende de sí mismo para clasificar.