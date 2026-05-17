La dura frase de Cristián Arcos sobre la U tras derrota ante Cobresal: “El partido más bajo de…”

El comentarista de ADN Deportes no tuvo reparos en evaluar el rendimiento de la U tras la derrota en El Salvador

Universidad de Chile volvió a dejar dudas tras su derrota por 0 a 1 ante Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, en un partido que terminó golpeando directamente las aspiraciones del cuadro azul en la Liga de Primera 2026.

El rendimiento del Romántico Viajero ha sido tema de análisis en las últimas jornadas, especialmente por la irregularidad que ha mostrado en su funcionamiento colectivo.

El resultado de los azules ante los mineros no solo dejó puntos en el camino, sino también críticas por el nivel mostrado por el equipo dirigido por Fernando Gago.

La fuerte crítica de Arcos a la U tras el traspié en El Salvador

A través de Bolavip Chile, el periodista Cristian Arcos entregó un contundente análisis tras la caída del Chuncho, sin guardarse nada respecto al rendimiento del elenco universitario.

“La U pierde con un equipo que ha ganado muy poco y hoy día me parece que la U hace el partido más bajo de la era Fernando Gago considerando el rival y el contexto”, lanzó el comunicador.

Aumenta la presión sobre Fernando Gago al mando de la U | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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Además, Arcos profundizó en las falencias del equipo azul. “La U no encuentra regularidad y no se generó ocasiones de gol”, sentenció.

En resumen…

Cristian Arcos realizó un duro análisis tras la derrota de Universidad de Chile ante Cobresal, asegurando que el equipo azul tuvo “uno de los partidos más bajos” del ciclo de Fernando Gago.

Además, el comunicador cuestionó la falta de regularidad del conjunto universitario y la nula generación de ocasiones de gol en El Salvador.