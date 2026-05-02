Universidad de Chile logró un tremendo tirunfo en la cuarta región de nuestro país, en donde los ‘Azules’ se impusieron por 5-0 ante Deportes La Serena y alcanzaron la cima del Grupo D en la Copa de la Liga.

Después de lo que fue este compromiso, el delantero Ignacio Vásquez conversó con TNT Sports y habló de lo que fue el triunfo sólido de su equipo, en el que desmenuzó como se gestó este importante triunfo.

“Muy contento por la victoria, era una victoria que necesitábamos, con contundencia, así que estamos contentos por el equipo, el desempeño y por el gol, que lo busqué y se pudo dar”, partió señalando Vásquez.

Agregando a esto, el ‘Nacho’ mostró su gran felicidad de poder anotar, dejando atrás una importante sequía que arrastraba el delantero azul y reafirmando su gran presente, en el que valora la la confianza que ha mostrado Fernando Gago en él.

Vásquez feliz por su presente en la U | Foto: Photosport

“Venía de más de un año sin convertir, fue un momento díficil cuando no se dan las cosas, pero estoy agradecido de mi familia y el equipo que me da la confianza”.

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“Muy contento porque estoy empezando a poder mostrar mi juego, que es encarar, hacer las cosas para adelante, muy contento y agradecido con el profe y el equipo”, declaró.

Vásquez y su gran esfuerzo para poder jugar en la U

Finalmente, para Vásquez nada ha sido fácil e indicó del gran esfuerzo que ha tenido que hacer para poder jugar, en la que tras un importante dolor en el hombro, antes de los partidos tiene que pincharse para evitar molestias en dicha zona.

“Esa vez me caí, tuve un golpe y nunca paré, era una lesión que tenía que parar un poco, pero yo quería estar y todos los partidos me está tocando pincharme el hombro para no sentir dolor. Hay que hacerlo porque quiero estar por el equipo”, concluyó.

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