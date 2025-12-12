Universidad de Chile tiene que sellar la partida de Gustavo Álvarez. Si bien el entrenador tiene contrato vigente, ya manifestó su deseo de abandonar la institución para la siguiente temporada.

No obstante, hay un importante obstáculo para concretar su salida: así lo reveló Cristián Caamaño en los micrófonos de Radio Agricultura. Según detalló el periodista, se originó un conflicto de proporciones.

¿Cuál? El comunicador aseguró que el DT no quiere desembolsar dinero desde sus arcas para despedirse. La razón es evidente: sabe que la cúpula universitaria debe encontrar a su sucesor cuanto antes. Por ello, presiona para salir libre.

“Tengo esta papita, compadre. Muchachos, atención: dejen de publicar y publicitar situaciones que no están sucediendo. No se ha hablado de cifras por parte de Gustavo Álvarez con la dirigencia“, comenzó señalando.

Luego, agregó: “No quiere pagar derechamente, no quiere pagar indemnización. Los 250 mil, los 200, los 300 mil no existen. No ha puesto ninguna cifra sobre la mesa, porque su negociación por ahora marca no pagar”.

Gustavo Álvarez aún no pacta su salida de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El conflicto entre Universidad de Chile y Gustavo Álvarez

Finalmente, el periodista lapidó al director técnico por su plan para salir del conjunto laico. Todo indica que será una teleserie que se alargará por más tiempo del estimado.

“La estrategia de Gustavo Álvarez es el desgaste, el rehén 2 está en la operación desgaste. No quiere pagar ni uno. En la U están calentísimos, dicen ‘no solo nos cagó, además se quiere pagar ni uno‘”, cerró.

