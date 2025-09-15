Universidad de Chile logró el primer título de la temporada el día de ayer, donde derrotó a Colo Colo por un claro y contundente 3-0 en el marco de la Supercopa del fútbol chileno disputada en el Estadio Santa Laura.

Una de las buenas figuras que tuvo el cuadro azul fue Lucas Assadi, quien hizo lo que quiso con el mediocampo de los albos. Nicolás Guerra, sorpresivamente, respondió con gol, asistencia y un partido para enmarcar.

Marcelo Díaz fue una de las figuras azules. | Foto: Photosport

Para Cristián Caamaño, eso sí, la verdadera figura del encuentro no fue ni Lucas Assadi ni Nicolás Guerra: “La vuelta de Marcelo Díaz fue clave. Extrañamente, pese a que muchos lo sugerían, la U no soltó la pelota y después del 3-0 tomó el avión a Lima”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

“La U decidió bajar el pie del acelerador, Colo Colo algo reaccionó después del 0-3 por vergüenza deportiva, pero claramente en un partido donde no tuvo un nervio competitivo, ni remató al arco en el primer tiempo”, complementó.

Caamaño vuelve a hablar de Marcelo Díaz y alaba el partido del emblema azul: “Insisto, clave fue la circulación de la pelota que tuvo la U con Marcelo Díaz. No sé si le de para la Copa Sudamericana, pero con ese juego la U se siente mucho más cómodo”, agregó en el cierre.

Lo que viene para Universidad de Chile

Universidad de Chile debe enfrentar este jueves 18 de septiembre a Alianza Lima en tierras peruanas por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana, mientras que la revancha está pactada para el 25 del mismo mes en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.